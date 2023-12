Homem fica com rosto desfigurado; crime ocorreu no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus)

Um vídeo que começou a circular nos aplicativos de mensagens nesta sexta-feira (1º), mostra os últimos momentos de Denivaldo Vasconcelos de Lima, 38, que foi executado com pelo menos 30 tiros de fuzil, na madrugada de quinta-feira (30), no ramal São Francisco do Laguinho, Rodovia AM-070, KM 33, no município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste de Manaus). As imagens foram feitas pelos próprios criminosos.

Conforme as imagens o homem aparece ‘acuado’ no canto do quarto encostado em um móvel enquanto pede calma dos criminosos que invadiram a casa da vítima.

Confira o vídeo:

Fonte: D24am

