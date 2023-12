Em mais uma série de investimentos históricos para a Saúde do Acre, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde (Sesacre), realizou uma ação significativa para aprimorar os serviços no estado. Nesta sexta-feira, 1º, a Sesacre realizou a entrega de 2 mil computadores, totalizando um investimento de R$ 7.490.916,00.

Este investimento tem como principal objetivo implementar prontuários eletrônicos nas unidades de saúde estaduais, por meio do Sistema de Gestão Hospitalar. Foram entregues monitores, CPU´s, teclados e mouses.

O secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, ressaltou a importância dessas tecnologias para fortalecer o sistema de saúde. “A Secretaria já vem buscando unificar sistemas e garantir informações precisas para a tomada de decisões. Os equipamentos adquiridos representam um esforço contínuo, que se intensificou durante a pandemia, para investir em tecnologia”, destacou Pascoal.

A previsão é que até o início de 2024, todos os prontuários eletrônicos sejam implementados nas unidades de saúde do Estado, promovendo maior eficiência e economia.

Alysson Bestene, secretário de Estado de Governo, enfatizou a responsabilidade dos servidores em servir a população e ressaltou a importância desses equipamentos para valorizar o trabalho dos servidores e oferecer uma melhor resposta à comunidade.

“Chegamos ao final do ano com uma boa notícia que é a entrega desses equipamentos, fruto de um trabalho desenvolvido no período de pandemia junto ao Ministério da Saúde que dará celeridade nos prontuários eletrônicos, beneficiando diretamente a nossa população, dando ao profissional de saúde, a instrumentalização para um bom trabalho”, disse.

A secretária Adjunta de Administração da Sesacre, Andréa Pelatti, expressou gratidão à equipe envolvida, especialmente no planejamento e na readequação das portarias para aquisição de computadores, acelerando o processo de implementação dos prontuários nas unidades de saúde.

“Agradeço a toda a nossa equipe pelo engajamento em tornar essa entrega, uma realidade, pois irá favorecer um atendimento de qualidade à população e facilitar o trabalho dos servidores de saúde”, evidenciou.

Por Luana Lima Agência de Noticias do Acre

Fotos: Luan Martins/Sesacre

