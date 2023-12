O Ministério Público de Rondônia (MPRO) obteve a condenação de 48 anos de prisão de Adimar Dias de Souza (foto), vulgo “Roliço”, acusado de ser o executor de uma chacina em Buritis. O crime aconteceu em abril de 2012 quando quatro pessoas foram mortas por engano.

Após 11 horas de julgamento, a sentença foi proferida na noite de quarta-feira (29) em Buritis. O caso contou com atuação da promotora de Justiça Elba Souza de Albuquerque e Silva Chiappetta.

Segundo as investigações feitas na época, o réu foi contratado para matar um homem, mas gerou as mortes de pessoas inocentes, executadas por engano. No dia do crime, nas proximidades da propriedade do alvo, os pistoleiros confundiram os veículos e atacaram uma caminhonete, com ocupantes que eram compradores de gado, vindos de Ouro Preto do Oeste.

Dentro do carro estavam quatro pessoas, entre elas um policial civil e um policial penal, que revidaram o ataque com tiros. Dois dos executores contratados e as quatro vítimas que estavam no veículo morreram durante o confronto.

O réu já estava cumprindo pena em prisão domiciliar devido a complicações motoras no corpo relacionadas à sequelas surgidas posteriormente ao fato, cujas causas não são esclarecidas. O mandante do crime já foi a julgamento em Ariquemes em agosto de 2023.

Por Rondoniagora

