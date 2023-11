A diretoria do Humaitá confirmou para o campo do Airton, localizado na estrada Rio Branco/Senador Guiomard, o local da preparação para as competições da temporada de 2024. Uma estrutura vem sendo construída para receber comissão técnica e os atletas.

“Teremos três campos, um nas demissões oficiais e dois menores. Vestiários e banheiros estão sendo construídos e vamos ter uma boa estrutura para a preparação”, disse o técnico Kinho Brito.

8 de janeiro

O Humaitá deve iniciar os treinamentos no dia 8 de janeiro com o elenco completo. Os acordos estão sendo fechados com os atletas, mas os nomes serão divulgados somente depois dos contratos assinados.

“A concorrência pelos atletas existe e por isso precisamos ter os acordos fechados. Vamos ter um grupo competitivo e isso é fundamental”, avaliou o treinador.

Índio deve sair

A base do Humaitá deve ser mantida para a temporada de 2024. Contudo, o atacante Índio, nome certo na lista do Tourão, recebeu uma proposta da Adesg e deve “mudar de casa”.

