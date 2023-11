Neste sábado, dia 4 de novembro de 2023, o Fluminense enfrenta o Boca Juniors na final da Copa Libertadores, em um confronto único que promete definir o campeão deste prestigiado torneio sul-americano. O palco desse embate histórico será o icônico Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com início às 17h.

O Fluminense chega a essa decisão após um longo período de 15 anos, ansioso por conquistar seu primeiro título na Copa Libertadores. A torcida tricolor está sedentária por essa conquista, especialmente para apagar a lembrança do vice-campeonato diante da LDU, do Equador, em 2008.

O jogo será regido pelo regulamento da Conmebol, com partida única. Em caso de empate após os 90 minutos regulamentares, haverá uma prorrogação de 30 minutos. Se o empate persistir, a decisão será decidida em uma disputa de pênaltis.

O campeão da Libertadores será agraciado com um prêmio de 18 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 90 milhões de reais, enquanto o vice-campeão receberá 7 milhões de dólares, aproximadamente 35 milhões de reais.

Onde Assistir:

TV Globo (aberta)

ESPN (fechada)

Star+ (transmissão)

ConmebolTV (transmissão)

Boca Juniors:

O Boca Juniors chega a esta final após superar o Palmeiras nas cobranças de pênaltis nas semifinais. No entanto, a equipe argentina enfrentou alguns desfalques importantes para o confronto decisivo. O lateral Marco Rojo está suspenso após ser expulso no confronto com o Palmeiras, e o ponta Exequiel Zeballos está lesionado. Além disso, o técnico Jorge Almirón tem dúvidas sobre a participação do atacante Benedetto e do zagueiro Valentini devido a problemas físicos. O grande destaque do Boca Juniors é Edinson Cavani, que chega motivado para liderar o sistema ofensivo da equipe e descrevendo a partida como o jogo de sua vida.

Fluminense:

Após uma virada épica contra o Internacional no Estádio Beira-Rio, o Fluminense chega à final com todo o elenco à disposição, incluindo o retorno de Nino, que se recuperou de um entorse no joelho esquerdo. A principal incerteza está relacionada à formação tática, com dúvidas sobre a inclusão de mais um nome no sistema ofensivo, como John Kennedy, ou a preenchimento do meio de campo com Martinelli. A esperança de gols recai sobre o artilheiro da competição, Germán Cano, que já marcou 12 gols e desempenhou um papel crucial nas semifinais contra o Internacional.

Escalações Prováveis:

Boca Juniors:

Sérgio Romero; Advincula, Figal, Saracchi e Frank Fabra (ou Roncaglia); Pol Fernández, Ezequiel Fernández, Cristian Medina e Valentín Barco; Edinson Cavani e Merentiel.

Técnico: Jorge Almirón

Fluminense:

Fábio; Samuel Xavier, Felipe Melo, Nino e Marcelo; André, Martinelli (ou John Kennedy) e Ganso; Arias, Cano e Keno.

Técnico: Fernando Diniz

Arbitragem:

Árbitro: Wilmar Roldan (COL)

Assistentes: Alexander Guzman (COL) e Dionísio Ruiz (COL)

VAR: Juan Lara (CHI).

Por AcreOnline.net

