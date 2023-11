O governador Gladson Cameli anunciou uma excelente notícia para os estudantes da rede estadual do Acre que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): transporte gratuito para os estudantes na ida e na volta da prova.

O benefício se aplicará nos dois próximos domingos, dias 5 e 12 de novembro. O objetivo é facilitar o acesso dos estudantes ao local de prova, garantindo que não enfrentem dificuldades para comparecer ao exame. “É importante apoiar a educação e proporcionar as condições ideais para que os estudantes realizem a prova com tranquilidade”, destaca o governador.

Como ter acesso

Cada estudante interessado em aproveitar essa oportunidade precisará tirar quatro cópias da sua inscrição no Enem, dando acesso ao transporte para a prova na ida e na volta.

Além disso, toda a frota de 400 veículos da área de Educação do governo do Acre estará disponível e transportando todos os alunos no interior e zona rural, garantindo que também tenham fácil acesso para a realização de suas provas.

“Essa ação demonstra o compromisso do governo do Estado de Acre com a educação e o futuro dos jovens estudantes do estado”, enfatizou Cameli, desejando boa sorte aos estudantes e encorajando a todos a fazerem o seu melhor na prova.

Por Samuel Bryan Agência de Noticias do Acre

