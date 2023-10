A vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) usou a tribuna da câmara municipal na noite da última terça-feira (17) para destacar a agenda que teve na última semana em Rio Branco, na sede da Secretaria de Estado de Habitação e Urbanismo do Acre (SEHURB).

Durante a conversa, Ivoneide solicitou a construção de casa populares em Sena Madureira, através do Governo do Estado, visto que déficit habitacional no município é alto.

“Todos sabemos que a necessidade de casas populares em nosso município é grande, várias famílias não tem casa própria e outras tantas residem em áreas de riscos. Por isso fui a Rio Branco em busca desse benefício, a boa notícia é que a SEHURB assumiu o compromisso em colocar Sena Madureira no cronograma de unidades habitacionais que serão construídas no Acre com o apoio do Governo Federal”, afirmou a vereadora.

Vale destacar que o encontro também contou com a presença dos vereadores Sidiney Araújo, Canário Roseno, e Raimundo dos Anjos.

Por Assessoria

