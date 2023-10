Os suspeitos, juntamente com os produtos do furto, foram detidos e encaminhados para a delegacia local para os procedimentos legais do flagrante.

Na madrugada desta terça-feira, 17, a guarnição de serviço da Companhia de Rádio Patrulhamento de Cruzeiro do Sul foi acionada pelo Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) para atender a uma ocorrência de furto em uma loja localizada no bairro São José. A resposta das equipes de serviço resultou na recuperação dos pertences roubados e na prisão dos suspeitos envolvidos no caso.

Assim que receberam a chamada de emergência, as equipes de serviço se dirigiram ao local indicado e, ao se aproximarem, avistaram um veículo Uber do modelo Ford KA, de cor branca, ocupado por três indivíduos. Conforme os procedimentos de segurança padrão, foi dada ordem de parada ao veículo, e uma busca foi realizada. Durante a inspeção do veículo, a equipe encontrou uma máquina de cartões pertencente à loja que havia sido alvo do furto.

Ao questionar os ocupantes do veículo, os suspeitos confessaram serem os autores do furto e forneceram informações: os objetos roubados da loja estavam em uma residência no bairro Trapiche da Lagoa. Com isso, a guarnição se dirigiu ao endereço informado e, com sucesso, recuperou todos os pertences da vítima que ainda estavam dentro de malas.

Os suspeitos, juntamente com os produtos do furto, foram detidos e encaminhados para a delegacia local para os procedimentos legais do flagrante.

Por Juruá Online

