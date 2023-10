Populares do Município de Sena Madureira, encontraram na manhã desta segunda feira (16), o corpo de um jovem identificado como Nacife Passos apelidado na comunidade como ” Bodo”, segundo testemunhas o corpo foi encontrado próximo ao Polo Moveleiro Localizado na BR364 no quilometro 2 sentido a Manoel Urbano, a vítima apresentava vários perfurações de faca pelo corpo e sinais de agresão com pauladas, a polícia está investigando o caso.

Por Acreonline.net

