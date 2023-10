Início dos trabalhos para tentar localizar e resgatar o corpo do jovem desaparecido desdedo último domingo, dia 1.

A guarnição do Corpo de Bombeiros do Acre, formada pelos Sargentos Ayslan, F Silva, Assunção, Cândido e o Soldado Moésio, foi responsável pelo segundo dia da missão de localizar e resgatar o corpo de Cauã Ricardo, de 19 anos, vítima de afogamento na cachoeira do Abraão, localizada no Rio Acre no município de Porto Acre.

A guarnição realizou mergulhos na área próxima ao local indicado por testemunhas como sendo onde ocorreu o afogamento. Foram realizados mergulhos desde as proximidades da cachoeira e seguindo o curso natural das águas.

Foram realizados mergulhos pela manhã até a tarde. Por volta das 16 horas, a guarnição fez buscas utilizando uma malhadeira.

A malhadeira foi arrastada pela embarcação até o meio do rio e depois se fazia o arrasto até a margem novamente.

Após o arrasto o corpo se desprendeu do fundo do rio e submergiu próximo ao local do afogamento, cerca de 5 metros abaixo da cachoeira. O corpo foi resgatado e levado pela guarnição até o Instituto Médico Legal – IML, para os procedimentos de necrópsia.

Segundo informações de amigos da vítima, Cauã estava na companhia de familiares e amigos, quando “teimou” com a própria mãe e disse que “tomaria o último mergulho”. Ao tentar caminhar pelas pedras, o rapaz acabou escorregando e caindo dentro do Rio Acre, e em seguida foi visto levantando os braços pedindo socorro até afundar de vez.

Por Alexandre Lima/O Alto Acre

