A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore), divulgou um balanço das ações realizadas durante o mês de setembro de 2023. As operações envolveram cumprimento de mandados de busca e apreensão, resultando em apreensões que variaram desde roupas e celulares até uma motocicleta, além do cumprimento de mandados de prisão.

Durante o mês de setembro, a especializada obteve os seguintes resultados:

Uma moto recuperada: as policiais conseguiram recuperar uma motocicleta que havia sido roubada, fazendo a entrega do veículo ao seu proprietário.

Duas prisões em flagrante: a equipe da Dcore efetuou duas prisões em flagrante delito, demonstrando a eficiência do trabalho policial no combate ao crime.

26 celulares recuperados: os aparelhos recuperados com um valor estimado de mais de R$ 65 mil. Essa ação demonstra o compromisso da polícia em restituir às vítimas seus bens e também em desmantelar esquemas de receptação.

10 cumprimentos de mandados de prisão: indivíduos que estavam com mandados de prisão em aberto foram capturados pela Dcore, retirando esses criminosos das ruas e contribuindo para a segurança da população.

Cinco mandados de busca e apreensão: a efetivação de cinco mandados de busca e apreensão permitiu a coleta de evidências relevantes para investigações em curso.

A PCAC destaca que a colaboração da população é fundamental para o sucesso dessas operações. Se você tiver informações sobre atividades criminosas ou suspeitas, pode entrar em contato com o disque denúncia no número (68) 99922-1111, ajudando assim a fortalecer o trabalho da polícia na manutenção da ordem e segurança no estado.

Por Assessoria/ PCAC

