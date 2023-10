O jovem Igor Mongoli da Silva, de 20 anos, foi morto com um tiro na tarde desta terça-feira (3), enquanto andava de bicicleta na Avenida Ayrton Senna, no bairro Conquista, no município de Capixaba, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Igor trafegava em uma bicicleta quando um homem ainda não identificado se aproximou do jovem e, de posse de uma arma de fogo, efetuou um tiro na nunca da vítima. Igor caiu no chão agonizando e morreu antes de receber socorro. Após a ação, o criminoso fugiu correndo do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos, mas, ao chegar no local, os socorristas só puderam atestar morte a Igor.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para os exames cadavéricos.

Policiais militares colheram as informações para tentar procurar pelo autor do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A polícia não soube informar a motivação do crime. Agentes de Polícia Civil colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Capixaba.

Por Ithamar Souza Na Hora da Noticia

