Na Madrugada deste domingo (01) em Sena Madureira moradora identificada como Raimundinha foi encontrada morta em um prédio abadonado da cidade com uma corda pendurada no pescoço.

Segundo informações a vítima foi encontrada pelo ex marido, que ficou desesperado ao ver o corpo da ex mulher já sem vida pendurado em uma corda, um motorista ao ver o desespero do homem o ajudou e acionou a polícia que se encaminhou até o local do ocorrido para investigações preliminares, suspeitasse que a mesma tenha cometido suicídio pois enfrentava graves problemas psicológicos e vícios.

O IML esteve no local para realizar a perícia e logo mais liberar o corpo para o velório.

Por AcreOnline.net

