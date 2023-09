Uma motocicleta Honda Cg 160 Titan foi recuperada pela Polícia Militar na tarde dessa quarta-feira, 27, na rua da amizade no bairro Taquarí.

Várias guarnições do 2° BPM uniram forças na tentativa de recuperar o veículo de um entregador que havia sido roubada no bairro Taquarí.

As guarnições ouviram na rede de rádio que a motocicleta havia sido roubada há poucos instantes e que o veículo estava com a carrocinha acoplada a ela, o que dificulta a fuga, a intenção era recuperar a motocicleta com os produtos a serem entregues, porém quando os militares encontraram a motocicleta, já não havia mais a mercadoria.

Foram feitas várias buscas nas proximidades na tentativa de encontrar os autores, mas sem êxito. A motocicleta foi encaminhada para à delegacia da segunda regional para ser ressarcida ao proprietária que ainda estava abalado.

Por Assessoria

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram