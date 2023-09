O processo seletivo SEST SENAT tem inscrições abertas para cargos administrativos, com requisitos variados. Algumas seleções terminarão na terça (26)

Se você está em busca de uma nova oportunidade no mercado de trabalho, eis uma ótima notícia para começar a semana! O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) recebe inscrições para novas vagas de emprego em diversas áreas e campos de atuação. A instituição possui unidades operacionais por todas as regiões do país e o prazo para candidaturas no processo seletivo SEST SENAT varia de acordo com o cargo pretendido.

Vale destacar que as vagas abertas no processo seletivo SEST SENAT são para cargos administrativos e os requisitos exigidos variam de acordo com a função. Além disso, a instituição informa que busca candidatos que valorizem a ética, transparência, inovação, comprometimento, orientação para resultados, trabalho em equipe, respeito e sustentabilidade.

Ainda de acordo com o site de recrutamento da instituição, os comprovantes necessários para participar do processo seletivo SEST SENAT estão relacionados nos comunicados de abertura das vagas. Vale destacar que qualquer outro comprovante que não esteja listado nos anexos com as experiências e a escolaridade solicitadas não será aceito.

Processo seletivo SEST SENAT: lista de vagas abertas

Cargo: Coordenador de promoção social (inscrições até 02/10)

Cargo: Coordenador de desenvolvimento profissional (inscrições até 29/09)

Cargo: Instrutor de esportes (inscrições até 27/09)

Cargo: Instrutor (inscrições até 26/09)

Cargo: Auxiliar aprendiz (inscrições até 26/09)

Cargo: Auxiliar de serviços gerais (inscrições até 26/09)

É importante ressaltar que o prazo para candidaturas no processo seletivo SEST SENAT varia de acordo com o cargo pretendido. Com isso, as oportunidades no processo seletivo SEST SENAT são disponibilizadas conforme a demanda de profissionais em cada unidade operacional.

O Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) possui unidades operacionais em diversas localidades do Brasil, incluindo os Estados de São Paulo, Acre, Amapá, Alagoas, Ceará, Goiás, Maranhão, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Tocantins, Mato Grosso, Paraíba, Pará, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe, Piauí e Pernambuco.

As vagas abertas no processo seletivo SEST SENAT são oferecidas de acordo com a demanda de profissionais em cada unidade da instituição. Sendo assim, candidatos de todo o país devem ficar atentos ao site de recrutamento da instituição para acompanhar a abertura de vagas no Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

Como se inscrever no processo seletivo SEST SENAT

Os interessados em participar do processo seletivo SEST SENAT devem acessar o site www.sestsenat.org.br/trabalhe-conosco e cadastrar currículo na vaga desejada. Sobre a convocação dos candidados, a instituição avisa que os inscritos devem visitar regularmente o mesmo site para acompanhar todas as estapas de seleção.

Por Douglas Terenciano JC Concursos

