O mercado da bola continua agitado na Ásia. Vários jogadores renomados em times da Europa partiram para clubes da Arábia Saudita e para o Catar. A informação que bombou nesta sexta-feira (25) envolve Philippe Coutinho, que jogará com Róger Guedes no país que sediou a última Copa do Mundo.

O meia acertou com o Al-Duhail, um dos principais clubes da liga catari. O ex-jogador da Seleção Brasileira estava desde 2022 no Aston Villa, da Inglaterra e acertou sua venda em definitivo, segundo o jornalista Jorge Nicola. A equipe é treinada por Hernán Crespo, ex-treinador do São Paulo.

Coutinho terá a chance de dividir os gramados com o ex-camisa 10 do Corinthians. O atacante foi contratado pelo Al-Rayyan no começo de agosto e é considerado um dos jogadores mais valiosos da liga local, a Qatar Stars League. O Corinthians embolsou cerca de R$ 21 milhões por 40% dos direitos econômicos, enquanto o próprio atleta recebeu R$ 32 milhões pelos outros 60%.

Coutinho já foi especulado no Corinthians

Em janeiro deste ano, Philippe Coutinho já esteve no radar da diretoria alvinegra para a temporada. O meia-atacante seria contratado por empréstimo junto ao Aston Villa por conta da má fase no clube inglês após a saída definitiva do Barcelona.

Porém, vários fatores esbarraram na negociação e o principal era o seu salário. Os valores seriam de mais de R$ 2 milhões mensais, o que seria o atleta mais bem pago do Campeonato Brasileiro e da América do Sul.

Em fevereiro, o diretor de futebol Roberto de Andrade disse que as negociações foram encerradas por parte dos ingleses. “Ele não nos interessa. O Coutinho é um jogador que não vem ao Brasil. O clube (Aston Villa) não vai liberá-lo. Então, não existe nada com ele”, afirmou.

Por Marcos Sant’ Ana

