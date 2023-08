Leitura de poemas, entrega de lembranças e músicas da Banda Marcial – projeto social da escola – marcaram a Solenidade do Dia do Soldado no Colégio Militar Estadual Tiradentes (Cmet), da Polícia Militar do Acre (PMAC). O evento foi realizado na tarde da última sexta-feira, 25, no auditório da unidade escolar.



O momento foi de homenagens aqueles que diariamente estão presentes na formação pedagógica e humanística dos alunos do Ensino Fundamental e Médio. A solenidade envolveu os policiais militares que fazem parte da guarda do colégio, profissionais da direção e os supervisores, que estão em contato direto com os estudantes e seus familiares.



A homenagem foi realizada pelo corpo pedagógico do Cmet, composto por profissionais civis. Ana Débora Forte, coordenadora de ensino, destacou a importância do evento para a escola. “Os militares que aqui trabalham tem uma missão dobrada, que se estende aos cuidados com os alunos, que eles fazem com maestria, então eles merecem”, destacou.



Estiveram presentes ao evento, o major Rodolfo Velasquez, atual diretor do colégio; a tenente-coronel Eliana Maia, ex-diretora da unidade; o capitão Carlos Menezes, da Diretoria de Ensino da PMAC, membros do corpo pedagógico do Cmet, e oficiais e praças da corporação.

Por Wellington Mota- Agência de Notícias do Acre

Fotos: Wellington Mota.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram