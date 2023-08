O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou a lista geral de classificação do processo seletivo para o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Na lista, constam todos os candidatos inscritos no edital, tanto na modalidade de ampla concorrência como nas ações afirmativas.

EDITAL COMPLEMENTAR PROEN/IFAC Nº 06, DE 25 DE AGOSTO DE 2023: edital complementar

LISTA GERAL DE CLASSIFICAÇÃO: lista edital

O candidato que não esteja de acordo com a classificação obtida poderá interpor recurso contra a lista geral de classificação. Os recursos deverão ser encaminhados, por e-mail, nos dias 28 e 29 de agosto, conforme as orientações no edital.

A publicação do resultado final do processo seletivo e da lista de convocação para matrícula em 1ª chamada ocorrerá no dia 30 de agosto, até as 17 horas.

Acompanhe todas as etapas do processo seletivo acessando a página do edital: https://editais.ifac.edu.br/quero-estudar-no-ifac/edital/750/arquivos/

Por Assessoria

