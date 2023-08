Com status de ídolo, Payet é recebido por multidão de vascaínos no aeroporto

Meia francês aparece no saguão do Galeão às 6h e faz a festa de, estima-se, três a cinco mil torcedores que madrugaram para vê-lo

Jogada10 mostra detalhes da carreira da fera que na nasceu Ilha da Reunião (território ultramarino francês) e ganhou o mundo

Meia é o primeiro francês da história do clube, que acumula portugueses e dois sérvios com passagens bem distintas

O camisa, afinal, 10 chegou! Com recepção digna de ídolo, Dimiri Payet desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta quarta-feira para assinar contrato até 2025. Ao aparecer no saguão do Aeroporto do Galeão, por volta das 6h, viu milhares de vascaínos em êxtase na parte externa, fazendo muito barulho. Sorridente, o ex-jogador da seleção francesa logo entrou no clima da festa.

Principal contratação do clube na temporada, o meia-atacante subiu em um palanque, tirou selfies e exibiu a bandeira do Vasco. O #AeroPayet, por sua vez, contou com bandeiras, sinalizadores, bateria, além de muitos cartazes e caras pintadas com as cores da bandeira da França.

Estima-se, aliás, que entre três e cinco mil pessoas passaram pelo local. Afinal, os primeiros grupos chegaram ainda na noite de terça para se posicionar melhor. Com a má fase do time, que terminou o primeiro turno do Brasileirão em penúltimo, a torcida cruz-maltina tem a esperança de que Payet seja decisivo para evitar o rebaixamento. Ele é o décimo reforço da janela do meio do ano.

O craque, então, seguiu para um hotel e, mais tarde, fará exames médicos para assinar o contrato definitivo. A tendência é que Payet vá ao CT Moacyr Barbosa, ainda nesta quarta-feira, para se apresentar ao elenco e à comissão técnica e só inicie as atividades na quinta.

APRESENTAÇÃO NO MARACANÃ

O plano da diretoria é apresentar o reforço, de 36 anos, antes do jogo contra o Atlético-MG, domingo, no Maracanã. A partida, por sinal, marca o retorno do público aos estádios do Vasco como mandante, após o fim da punição do STJD. São esperados mais de 60 mil torcedores.

Durante a semana, o clube e o jogador darão entrada nos trâmites burocráticos para tirar o visto de trabalho e inscrevê-lo na CBF. Dessa forma, a expectativa é de que ele esteja à disposição do técnico Ramón Díaz para encarar o Palmeiras, no dia 27, pelo Brasileirão.

Payet começou no Nantes, mas teve grande destaque mesmo pelo Olympique de Marselha, onde jogou por oito temporadas e tornou-se ídolo. Afinal, os números impressionam. Foram 326 partidas, 78 gols e 95 assistências. Entre 2015 e 2017, teve boa passagem pelo West Ham, da Inglaterra, mas pediu para voltar ao time de Marselha. Já pela seleção francesa, jogou 38 vezes e anotou seis gols.

Por Redação Jogada10

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram