Justiça autoriza uso de força policial para entrar em fazenda de Fred

A saída de Neymar do Paris Saint-Germain é uma novela de muitos capítulos, tipo aquelas mexicanas bem longas e cheias de intrigas. Nesta quarta-feira (9), o jornal espanhol AS noticiou mais um desses episódios: o PSG estipulou o preço para quem quiser levá-lo, 150 milhões de euros, ou cerca de R$ 804 milhões pela cotação de hoje.

Mas os franceses aceitam também emprestar o brasileiro, desde que no contrato conste uma cláusula de compra obrigatória em 2024, com o valor de transferência mencionado acima. Com isso, o clube economizaria mais de um ano dos cerca de R$ 22 milhões mensais de salário do atleta.

Pode parecer muito dinheiro, mas o Paris quer recuperar pelo menos parte dos 222 milhões de euros investidos no camisa 10, em 2017.

Na última segunda-feira, o jornal francês L’Equipe noticiou que Neymar teria avisado ao PSG que deixaria o clube ainda nesta janela de transferência e que pretendia voltar ao Barcelona. Mesmo com a recusa do treinador do Barça, Xavi Alonso, que já afirmou que o camisa 10 não faz parte dos planos da equipe.

Embora o pai do brasileiro tenha negado a informação do periódico e chegou a chamá-lo de L’Efake, o assunto está entre os mais comentados no mundo do futebol.

Entre os clubes que demonstram interesse pelo futebol de Neymar estão o Al-Hilal, da Arábia Saudita, que pagaria um salário mensal de quase R$ 35 milhões ao jogador. O Chelsea toparia a negociação, desde que fosse viável para as finanças do clube inglês.

Times da MLS (Major League Soccer) dos Estados Unidos também procuraram o atleta, mas é visto com impossível para eles chegarem perto dos valores exigidos pelo PSG, então a única opção viável neste momento seria um empréstimo.

De acordo com o jornal espanhol, em Paris, a tendência ainda é de continuidade, apesar da vontade de Neymar de deixar Paris nesta janela de verão.

Até o dia 2 de setembro, quando fecham as possibilidades de transferência do futebol francês, muitos capítulos dessa novela podem surgir.

