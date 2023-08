Convocação dos Delegados Eleitos para a 2ª Etapa de Votação do Consu/Ifac

Na última semana, a Comissão Eleitoral encarregada do processo de eleição dos novos membros do Conselho Superior do Instituto Federal do Acre (Consu/Ifac) divulgou com êxito o resultado final dos delegados eleitos por categoria durante a 1ª etapa da eleição.

Um novo marco foi estabelecido com a publicação, nesta terça-feira, dia 8, da convocação dos eleitos para a tão aguardada 2ª etapa da eleição do Consu. Agendada para ocorrer na quinta-feira, 10 de agosto, pontualmente às 9 horas, esta fase será conduzida de forma virtual, proporcionando a todos os participantes a oportunidade de participar remotamente. O elo essencial para ingressar na reunião está à disposição no edital complementar, que pode ser acessado para garantir uma participação eficiente.

O resultado final da votação da 1ª etapa foi meticulosamente preparado, apresentando de maneira transparente a lista completa dos delegados eleitos em cada categoria. Esse passo representa um avanço significativo no processo de eleição, destacando o compromisso da Comissão Eleitoral com a integridade e a equidade do procedimento.

edital-complementar-08-lista-de-delegados-eleitos

edital-complementar-09-convocacao-de-delegados-eleitos

A expectativa é que a lista preliminar dos conselheiros eleitos seja divulgada em 11 de agosto, após o cronograma ser retificado e os processos necessários serem executados. Um total de 19 candidatos se interessou e participou ativamente do processo de votação, reforçando o engajamento da comunidade no Consu/Ifac.

Vale lembrar que a 1ª fase da votação foi realizada com sucesso nos dias 24 e 25 de julho, contando com a participação ativa de docentes e técnicos administrativos dos campi e da reitoria. Os estudantes e ex-alunos também tiveram sua oportunidade de participar nos dias 01 e 02 de agosto, felizes para a formação de um corpo representativo e diversificado.

Para se manter atualizado sobre todas as publicações e desenvolvimentos relacionados à eleição dos novos representantes do Consu/Ifac, não deixe de acessar o link oficial: Eleições Consu/Ifac 2023-2025 .

