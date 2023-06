Encontro beneficente de mulheres arrecada recursos para o projeto Bem Me Quer

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado da Mulher (Semulher) e do gabinete da vice-governadora Mailza, realizou o primeiro Encontro Beneficente de Mulheres – Elas Somos Nós. O evento aconteceu no Maison Borges, em Rio Branco, e contou com o apoio das Mulheres da Indústria e do Rotary Club Rio Branco.

O objetivo do encontro foi arrecadar recursos para o projeto Bem Me Quer, uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Polícia Civil, voltada para a proteção das vítimas de violência no interior do Acre.

O projeto visa oferecer um ambiente seguro e acolhedor a mulheres, crianças e adolescentes nas delegacias do estado, por meio da estruturação de salas de acolhimento.

Diversas autoridades estiveram presentes no evento, incluindo o governador Gladson Cameli, a vice-governadora Mailza, representantes do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), da Defensoria Pública (DPE), do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) e da Secretaria de Estado de Governo (Segov).

O governador Gladson Cameli colocou-se à disposição para fortalecer as ações e políticas públicas para mulheres. “Os índices de feminicídio diminuíram 40% desde o ano passado, mas ainda há muito o que fazer para zerar essas ocorrências”, afirmou o chefe de Estado.

“Nosso objetivo é aperfeiçoar esse projeto, levando assistência e acolhimento àquelas que mais precisam”, disse a secretária de Estado da Mulher, Márdhia El-Shawwa, ao convidar as pessoas a abraçarem a causa.

O encontro contou com a presença de 720 contribuintes e proporcionou diversas atrações, como um jantar, vídeos em plataforma 360º, desfiles, apresentação de dança do ventre, sorteio de brindes e música ao vivo.

Com o sucesso do encontro beneficente, o projeto Bem Me Quer poderá expandir suas atividades e continuar auxiliando e protegendo as vítimas de violência no interior do Acre, buscando soluções efetivas para a problemática da violência contra as mulheres.

“Essa é uma ação para contribuir com a nossa luta contra a violência contra a mulher, e a participação de cada um foi essencial para isso”, declarou a vice-governadora Mailza, parceira do evento.

Por Luanna Lins- Agencia de Natícias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

