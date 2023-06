Mulher sofre tentativa de homícidio após abandonar facção criminosa

O mototaxista José Gonçalves Cabral, de 64 anos, morreu vítima de homicídio na zona rural de Brasiléia, no interior do Acre. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu Ramal do 5 na cidade. A informação é de que colegas de profissão o teriam achado degolado.

A prefeitura do município divulgou nota prestando condolências à família, e classificou o caso, sem dar detalhes, como “cruel”.

“Nos solidarizamos com a família, amigos e toda classe de mototaxistas, que perdem um de seus integrantes, de forma tão cruel”, lamenta. (Confira a íntegra da nota após este texto)

O g1 entrou em contato com o delegado responsável pelo caso, Ricardo Castro, mas não teve retorno. Ainda segundo a prefeitura, Cabral deixa esposa , 4 filhos e 4 netos.

“Sua memória jamais será esquecida entre seus amigos e familiares”, acrescenta a nota.

Por conta do caso, mototaxistas realizaram um protesto na cidade . O presidente do sindicato não quis se pronunciar.

Nota de Pesar

