Brasil perde para Israel e dá adeus ao Mundial sub-20 de futebol

Com mais uma atuação sólida, o Botafogo venceu o América-MG, pelo Campeonato Brasileiro, e chegou a 21 pontos na competição — sete vitórias e uma derrota. O resultado, que deu ao alvinegro a segunda melhor campanha da história do Brasileirão após oito rodadas, animou os torcedores que agora tem mais uma suprestição para se agarrar.

Desde 2003, quando começou a era dos pontos corridos, apenas um time fez 20 pontos ou mais nas oito primeiras rodadas e não foi campeão. Na ocasião, o Palmeiras de 2019, treinado por Felipão e detentor da melhor campanha da história do Brasileirão após oito rodadas, fez 22 pontos, mas acabou perdendo o título para o Flamengo. O time paulista terminou em terceiro com 74 pontos, atrás do Santos.

Outro time que chegou aos 20 pontos nas oito primeiras rodadas foi o Corinthians. Em duas ocasiões, o time paulista conseguiu seis vitórias e dois empates no começo do Brasileirão — em 2011 e 2017. E em ambas, o Timão acabou o campeonato com o título em sua prateleira. No primeiro ano, a equipe, treinada por Tite, terminou com 71 pontos, e no segundo, desta vez com Fábio Carille, acabou a competição com 72 pontos.

O Botafogo é apenas o quarto time a atingir a marca de 20 pontos nas oito primeiras rodadas. O Grêmio, em 2017, o Flamengo, em 2008, o Atlético-MG, em 2012, o Fluminense, em 2006 e o Internacional, em 2016, ficaram no quase e chegaram a 19 pontos no início da competição. No entanto, nenhum deles terminou com o título brasileiro.

O time treinador por Luis Castro volta a campo na próxima quarta-feira, contra o Athletico, pela Copa do Brasil, no Estádio Nilton Santos. O Botafogo precisa vencer por 2 ou mais gols de diferença para avançar às quartas de final, em caso de vitória por um placar simples, o classificado será definido nas penalidades. Pelo Brasileirão, o alvinegro enfrenta o próprio Athletico, no sábado, pela nona rodada, na Arena da Baixada.

Por Extra

