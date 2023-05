Em Manoel Urbano; Polícia Civil realiza mais de 900 atendimentos para confecção do novo RG

O idoso João Francisco do Nascimento, de 73 anos, conhecido como João ‘Mãozinha’, agricultor e pequeno comerciante do município de Brasiléia, foi assassinado no início da noite da última quinta-feira, 25, na propriedade rural em que morava, localizada na altura do km 59 da BR 317 (Estrada do Pacífico), e mais 28 km de ramal.

De acordo com informações da polícia, o idoso foi morto a golpes de terçado, tendo a cabeça decepada do corpo. O crime foi cometido pela enteada dele, uma mulher de 40 anos, que faz uso de medicamento controlado por sofrer de distúrbios mentais.

Segundo o apurado pela polícia, Leone Oliveira do Nascimento, matou o padrasto durante um surto psicológico, em função da mistura de medicamento controlado e bebida alcoólica.

No início da noite, a vítima estaria serrando madeira, quando foi surpreendido pela enteada que o atacou a golpes de terçado, aplicando golpes até separar a cabeça do corpo.

Após o crime a mulher saiu de casa e foi localizada caminhando no ramal a cerca de 10km de distância de casa. Ela estava com as roupas manchadas de sangue e aparentemente fora de si.

Após descoberta do ocorrido a mulher foi detida e encaminhada a delegacia de Polícia Civil, onde o delegado Ricardo Castro deverá conduzi-la a uma unidade de saúde mental na capital, já que as condições de saúde da mulher a impede de ser responsabilidade criminalmente.

A Gazeta do Acre

