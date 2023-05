Governador Gladson Cameli é homenageado pela Fieac em comemoração ao Dia da Indústria

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Administração (Sead) e da Polícia Militar (PMAC), publicou no Diário Oficial desta sexta-feira, 26, o anúncio de um concurso público para provimento de vagas de Aluno Oficial Combatente e 2.º Tenente Estagiário de Saúde da PMAC, seguindo a legislação vigente no edital.

Serão 36 vagas no total, divididas entre: Aluno Oficial Combatente, 2.º Tenente Estagiário de Saúde – Cirurgião-Dentista, 2.º Tenente Estagiário de Saúde – Cirurgião-Dentista Bucomaxilofacial, 2.º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Obstetra e Ginecologista, 2.º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Pediatra, 2.º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Clínico-Geral, 2.º Tenente Estagiário de Saúde – Médico Ortopedista e Traumatologista.

O concurso será executado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pela PMAC, e terá o prazo de validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 106,00 e poderá ser realizada a partir das 16h do dia 30 de maio até as 16h do dia 4 de julho, via internet no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23, podendo-se também consultar o edital e as publicações dos resultados no mesmo link.

A prova objetiva e a redação serão realizadas nos seguintes municípios: Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá, Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Jordão.

Caso o número de candidatos inscritos nas provas seja inferior a 20 em Santa Rosa do Purus, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Jordão, os candidatos serão alocados nas cidades mais próximas. As demais etapas do certame serão realizadas em Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

Confira o edital completo:

Por Consuela Araújo-Agencia de Noícias do Acre

