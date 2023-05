Árbitro de futebol morre em grave acidente de moto e corpo ‘parte ao meio’

Embora siga sendo um dos principais jogadores do Flamengo, o atacante Gabigol enfrenta um jejum para lá de incômodo: ele não sabe o que é marcar um gol com bola rolando há 60 dias. Desde o duelo contra o Volta Redonda, ainda pela primeira fase do Campeonato Carioca, todos os seus gols vieram da marca da cal.

Durante esse período o atacante também chegou a ficar dez jogos sem balançar as redes, seu maior jejum com a camisa do Fla, que fora encerrado com o gol de pênalti contra o Coritiba na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Gabi voltou a balançar as redes novamente em cobrança de pênalti contra o Maringá na última quarta-feira (26), mas segue sem saber o que é marcar com a bola rolando.

Apesar disso, o camisa dez segue sendo uma liderança importante no vestiário rubro-negro e em um vídeo de bastidores da vitória por 8×2 contra o Maringá é possível ver Gabriel motivando os seu companheiros a buscarem o resultado a qualquer custo:

“Pessoal, confirmação no que a gente quer fazer. O que o nosso time quer fazer. Que é ter a bola. É uma confirmação. Não interessa quando tempo for. Se for 90, 100, a gente vai fazer dois, três, quatros gols. Mas como a gente treinou. Como a gente tem que fazer. É uma confirmação hoje.” disse, Gabi.

Por Breno Delfino

