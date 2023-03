Bancada do Acre se reúne com Governador Gladson Cameli para definir metas de trabalho

Encontro foi realizado em Brasília e teve como pauta projetos estruturantes para o Estado e a destinação de emendas parlamentares.

A BR-364, o fim dos lixões no Acre, a carência de voos no Estado, as relações bilaterais e comerciais com o Peru e uma nova parceria para o Programa de Tratamento Fora do Domicílio e a ampliação e melhoria do sinal de internet em todos os municípios foram alguns dos temas discutidos pelos parlamentares da Bancada Federal com o Govenador Gladson Cameli, em reunião organizada pelo Coordenador do Colegiado, Senador Alan Rick (União-AC), no Senado Federal, em Brasília, nesta terça-feira, 07.

Dos 11 parlamentares federais do Acre, sete são novos em mandatos federais e essa foi a primeira vez que a nova Bancada se reuniu com o Governador. “Findadas as eleições, o nosso interesse é resolver os problemas do Estado e do nosso povo. A presença do Governador contribuí muito para que a gente avance nas soluções da nossa população”, afirmou Alan Rick.

Acompanhado de alguns de seus Secretários, Cameli disse que quer trabalhar junto com a Bancada, especialmente no que diz respeito a alinhar as demandas e destinações de recursos entre municípios, estado e bancadas estadual e federal. “Os prefeitos vêm aqui, fazem um pedido de recursos, enquanto o Estado já está fazendo um projeto e, às vezes, não há uma comunicação. Queremos ter uma sintonia, otimizar os recursos e alcançar o maior número de famílias”, explicou o Governador.

O Senador fez um apanhado das ações já realizadas pela Bancada, desde sua escolha para o cargo de Coordenador, no dia 02 de fevereiro. Citou audiência realizada com o Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, para tratar sobre a implantação dos aterros sanitários no Acre; o almoço com o Embaixador do Peru, no qual os parlamentares trataram sobre a o subaproveitamento da BR-317 para o comércio entre Brasil e Peru, a retomada de voos entre Cruzeiro do Sul e Pucallpa e uma missão oficial a Lima, para conhecer o projeto do novo Porto de Chancay; e a reunião da semana passada, com o Ministro dos Transportes, Renan Filho, quando foram anunciados R$ 600 milhões para a recuperação e início da reconstrução da BR-364.

Alan Rick elencou ainda reuniões já agendadas ou em planejamento. Para o dia 22 deste mês, está marcada reunião, em Brasília, com as companhias aéreas para tratar sobre essa nova redução de voos no Estado. “Também está marcada uma visita, para abril, ao Hospital de São José de Rio Preto, que trata de 61 especialidades médicas e nos permitirá dar atendimento a famílias que precisam de cirurgias de especialidades que não temos no Acre. E vamos marcar audiência com o Ministro das Comunicações, para pedirmos agilidade na implantação das infovias, que irão levar internet de qualidade para os municípios”.

Durante a reunião, também foi apresentada aos parlamentares, ao Governador e sua equipe uma nova tecnologia israelense que ajuda pessoas com deficiência visual a ler. “Isso é inclusão para nossas crianças cegas ou com baixa visão e estou comprometido a destinar recursos para aquisição desses equipamentos para as escolas. A Bancada também recebeu convite do Embaixador de Israel, Daniel Zonschine, para uma visita à embaixada, para conhecer o biodigestor, um equipamento que gera gás e fertilizante a partir de lixo”, informou o Senador.

Também participaram da reunião os Secretários de Relações Federativas, Ricardo França; de Planejamento, Cel. Ricardo Brandão; de Governo, Alysson Bestene; de Administração, Paulo Roberto; e o chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni.

Ascom

Fotos: Gabriel Cruz

