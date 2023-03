PM prende mulher em flagrante, após tentativa de latrocínio

Guarnições do 2° Batalhão de Polícia Militar (2° BPM) prenderam nesta terça-feira, 28, uma mulher de 25 anos, após tentativa de latrocínio – roubo seguido de morte. A prisão ocorreu na Praia do Amapá, em Rio Branco.

Militares estavam em patrulhamento pela Via Verde, quando um cidadão informou que havia um senhor ferido por arma de fogo, no bairro Praia do Amapá. As equipes foram ao local, onde a vítima informou as características da autora que havia realizado o roubo de sua motocicleta e efetuado um disparo de arma de fogo contra ele.

As guarnições intensificaram as ações na região de mata, onde conseguiram visualizar a motocicleta e posteriormente a autora, com ela sendo apreendida a arma de fogo utilizada no cometimento do crime. A presa e o material apreendido foi encaminhado e apresentado na Delegacia de Flagrantes (Defla).

Assessoria de Comunicação da PMAC

