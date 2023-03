Alan Rick é escolhido 1° Vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel

AcreOnline

O Senador Alan Rick (União-AC) foi escolhido 1° Vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, instalado nesta terça-feira, 28, no Congresso Nacional. O Grupo visa contribuir para o fortalecimento das relações entre os dois países, bem como a análise e solução de demandas políticas, diplomáticas e comerciais.

Ao longo de seu trabalho no parlamento, Alan Rick tem defendido a soberania do Estado de Israel, contribuído no estreitamento das relações entre os dois países e ajudado a trazer inovações israelenses para o Acre. “Em 2016, estive em Israel e lá conheci a tecnologia de monitoramento e reconhecimento facial, utilizada para prevenção e combate à crimes de trânsito, ambientais, fiscais e de segurança pública. Em seguida, destinei emendas para o Acre adquirir essa tecnologia e implantar no Estado o Cerco Eletrônico, que hoje funciona em sete dos 22 municípios”, lembrou o Senador.

As relações entre Brasil e Israel são tradicionalmente marcadas pela cordialidade e por uma agenda bilateral positiva, desde o estabelecimento do Estado de Israel, em 1947. Israel é um importante parceiro estratégico do Brasil nos setores de defesa e de ciência e tecnologia. O país é reconhecido também por sua excelência em biotecnologia, engenharia, tecnologia da informação e segurança cibernética.

O Embaixador Daniel Zonshine defende que a inovação é uma ponte que pode ajudar muito nas relações entre os dois países. “Temos muitas coisas a fazer e nós precisamos da ajuda de vocês para aproximar mais nossos países e usar nosso potencial para ajudar a melhorar a vida das pessoas”, pediu.

Relações

De 2019 para 2022, as exportações do Brasil para Israel cresceram 596%. Os principais itens foram petróleo, carne congelada e soja. Totalizando US$ 1,1 bilhão. Já as importações, cresceram 103%. Pela 1ª vez, a balança com Israel foi superavitária, influenciada pela entrada no cardápio de vendas de itens que antes não eram trocados entre os países. Entre eles está a carne congelada, que passou por adaptações no processo de produção para atender o padrão kosher, que é um conjunto de regras que seguem as leis do judaísmo nas preparações de alimentos.

Mesa-diretora Grupo Parlamentar Brasil-Israel

Presidente: Senador Carlos Viana (Podemos-MG)

1° Vice-presidente: Senador Alan Rick (União-AC)

2° Vice-presidente: Senador Jaques Wagner (PT-BA)

1ª Secretária: Deputada Federal Greyce Elias (Avante-MG)

2ª Secretária: Senadora Professora Dorinha (União-TO)

3ª Secretária: Senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA)

4° Secretário: Deputado Federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ)

Ascom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram