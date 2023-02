Setor de Identificação em Sena Madureira atende 20 pessoas por dia

O indígena D.F.K, de 22 anos, foi torturado a pauladas na noite de quarta-feira de cinzas ao ser submetido a um castigo por parte de membros de uma facção criminosa. O motivo seria por ele ter desobedecido uma das recomendações da organização, que é de nunca furtar ou roubar na área, o que ele teria feito três dias antes.

De acordo com as informações, o indígena teria furtado a bicicleta de um dos moradores do bairro Senador Pompeu, que procurou um dos líderes criminosos da região e se queixou que o veículo era seu meio de transporte para se deslocar o trabalho e levar um filho menor para a escola.

O criminoso prometeu que o autor do furto seria exemplarmente punido e o bem subtraído devolvido. Com o corpo machucado e sentido muitas dores, o indígena foi encontrado na Rua Luiz Madeiro, no bairro Senador Pompeu e logo em seguida hospitalizado.

A integrantes do 7º Batalhão da Polícia Militar, a vítima confessou que havia sido submetido a um castigo por parte conselho disciplinar da facção a qual pertence após furtar a bicicleta de um dos moradores, cujo veículo foi deixado na Delegacia Geral de Polícia e devolvido ao proprietário.

Via Ac24horas

