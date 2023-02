Garotas de programa reajustam preço dos serviços em até 100% no Acre

Após o anúncio do reajuste do salário mínimo e alta na inflação, as garotas de programa que realizam serviço de sexo explícito decidiram reajustar o preço do atendimento presencial em até 100%.

Segundo repassado à reportagem neste sábado, por um cliente das profissionais, há pouco tempo atrás, o serviço custava em média entre R$ 100 a R$ 150 reais, agora, houve um aumento que fica entre R$ 200 a R$ 300 por um período de uma hora de prazer. Os serviços masculinos e femininos podem ser encontrados nos sites Fatal Model ou Skoka.

Além disso, com o advento da tecnologia, os clientes dizem ainda que muitas garotas andam vendendo pacotes de vídeos e fotos eróticas por um alto valor que chega até a R$ 100 reais.

