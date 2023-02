PM recupera duas motocicletas roubadas

Nesta quarta-feira, 14, a guarnição do Corpo de Bombeiros foi acionada para realizar o combate ao incêndio em um veicular, no Ramal do Macaxeira II, em Cruzeiro do Sul.

O veiculo veio a incendiar após o condutor do mesmo perder o controle e cair em uma vala, o motorista tentou desligar o carro mas não conseguiu, após isso, faíscas e fumaça começaram a sair do capô.

O condutor não ficou ferido pois conseguiu sair do veiculo, no qual teve perda total de bens.

AcreOnline.net com informações da Ascom

