Pablo Bregense defende fortalecimento da Agricultura Familiar

Em discurso na sessão da última terça-feira (14), na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado Pablo Bregense (PSD), defendeu o fortalecimento da Agricultura Familiar. O parlamentar também saiu em defesa do acesso ao crédito por parte dos produtores do setor.

“Está na hora de fortalecer a Agricultura Familiar para que ela deixe de ser apenas de subsistência. Porque é isso que o Acre tem, uma agricultura de subsistência. Usando uma máxima do presidente Lula, que os nossos agricultores possam comer uma picanha também, que eles possam ter um filho cursando medicina, cursando direito”, disse.

O parlamentar também destacou sua participação no encontro realizado na última segunda-feira (13), na Associação dos Municípios do Acre (Amac), que debateu a implantação de aterros sanitários em todos os municípios do estado. Dos 22 municípios do Acre, apenas Rio Brando possui aterro sanitário e unidade de tratamento.

“Foi com muita alegria que marquei presença juntamente com colegas da bancada federal, representantes do governo e prefeitos neste importante encontro. A implantação de aterros sanitários em todas as cidades do Estado é fundamental. Essa é uma prática que precisa se tornar normal em nosso Estado”, enfatizou.

Pablo Bregense defendeu ainda, a instalação de uma frente parlamentar para acompanhar o emprego dos recursos do Banco da Amazônia, anunciado de mais de R$ 600 milhões do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO).

Texto: Mircléia Magalhães/Agência Aleac

