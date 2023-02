Bancada Federal do Acre se reúne hoje em Rio Branco para tratar sobre implantação de Aterros Sanitários

O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, têm um encontro na terça-feira (14), às 10h, no Palácio do Planalto, para debaterem a eventual mudança na meta de inflação. Na quinta-feira (16), o Conselho Monetário Nacional (CMN) tem um encontro e pode debater a questão se houver decisão do presidente sobre o tema.

Antes do encontro com Lula, Haddad reúne seus secretários na Fazenda, no começo da manhã, para levar elementos para a conversa com o presidente.

Uma eventual mudança na meta de 2023 tem de vir acompanhada de um decreto presidencial que autorizaria Haddad a propor um novo número para o CMN – que, além do ministro da Fazenda, é composto pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e pela ministra do Planejamento, Simone Tebet (MDB).

A meta de 2023 está definida em 3,25%. Campos Neto já deu sinais, inclusive no governo anterior, de que é a favor de a alterar para 3,5%. Há também uma discussão sobre a mudança nos intervalos da meta, hoje em 1,5%. As de 2024 e 2025 também já foram decididas – ambas foram fixadas em 3%.

Mudanças no que já foi decidido só podem ocorrer com a autorização do presidente da República via decreto – o sistema de metas foi instituído, por decreto, em 1999. Este tipo de redefinição da meta não seria inédito: há precedentes de mudanças em 2002 e 2003.

Além disso, o governo tem de decidir a meta de 2026, ainda aberta. Pela lei, o estabelecimento dessa meta ocorre três anos antes. Pode ser definida até junho de 2023.

