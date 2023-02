Motorista de aplicativo é executado com tiro na cabeça dentro de seu carro em Rio Branco

A Polícia Militar, por meio do 8º BPM, realizou do dia 10 para o dia 11 deste mês, diversas prisões e apreensões nos referidos municípios, ações fundamentais no combate à criminalidade.

Ontem, 10 de fevereiro, em Santa Rosa do Purus, a guarnição de serviço recebeu informações acerca da prática de crime de porte ilegal de arma de fogo que ocorria em frente a uma residência localizada na rua Projetada, bairro Cidade Nova. Com o apoio da Polícia Civil foi feito o deslocamento para o endereço indicado. Vários suspeitos que estavam em frente à referida residência, ao perceberem a aproximação das forças de segurança, tentaram se evadir, porém foram abordados.

Durante as buscas, foram localizados 01 )um) rifle calibre 22, 01 (um) carregador de rifle calibre 22 com 09 (nove) munições, 02 (duas) espingardas calibre 16, além de 03 (três) caixas de munições contendo 50 munições calibre 22 cada.

Esta ação policial resultou na apreensão de todo o material supramencionado e apreensão de quatro adolescentes e prisão de três maiores de idade, e todos foram apresentados à delegacia de Polícia Civil, onde foi entregue o material ilícito apreendido.

Em Manoel Urbano, durante à noite de ontem para hoje, os policiais militares de serviço receberam informações de que uma mulher e um homem estavam a comercializar drogas em uma festa que ocorria na rua Valério Caldas.

Diante das informações os policiais iniciaram as diligências e a mulher foi identificada. Esta, ao perceber a aproximação da policía, tentou se evadir em meio ao público, mas foi impedida e abordada. Realizada a busca, no interior de uma bolsa da suspeita foram localizadas 04 (quatro) “trouxinhas” de uma substância aparentando ser cocaína, além de 170,00 (cento e setenta) reais. O suposto comparsa não foi localizado. A mulher foi detida e entregue à Delegacia de Polícia Civil.

Em Sena Madureira, por volta das 06h00 de hoje, 11 de fevereiro, policiais militares de serviço receberam informações de que um criminoso que estava com mandado de prisão em seu desfavor, enconttava-se homiziado em uma residência no bairro Ana Alves Vieira.

Diante das informações os militares foram ao local e visualizaram o criminoso que foi de imediato reconhecido pelos policiais por ser acusado de crimes de homicídio no município.

Durante os procedimentos do cumprimento do mandado de prisão foi realizada busca pessoal e, na cintura do facínora foi encontrado um revólver calibre 38 e 06 (munições) intactas. Foi encontrada também 01 (uma) “trouxinha” de um substância esbranquiçada aparentando ser cocaína.

O criminoso foi preso e entregue à delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira, juntamente com os ilícitos apreendidos.

Ainda em Sena Madureira, hoje, por volta das 07h30, as guarnições de serviço obtiveram informações do local onde se encontrava uma motocicleta que havia sido furtada ontem neste município.

As guarnições de serviço diligenciaram no local e localizaram a motocicleta em frente a uma residência no bairro Jorge Alves Júnior. No local estavam dois homens que, segundo informações que os militares haviam recebido, eram os receptadores da motocicleta. Durante entrevista com os suspeitos, estes confessaram que haviam recebido a motocicleta e sabiam ser produto de furto.

Diante da situação de flagrante de crime de receptação, os suspeitos foram conduzidos e apresentados à autoridade policial para realização dos procedimentos necessários. A motocicleta foi entregue à delegacia para as devidas providências de polícia Judiciária.

ASCOM

