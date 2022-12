Mesmo sem consenso, CCJ do Senado avalia PEC do estouro nesta terça-feira

Um dos principais motivos para iniciar a vacinação de crianças contra a covid-19 é impedir casos graves e mortes desse público, assim como novas ondas de transmissão. Com essa preocupação, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre, promoverá o chamado Dia D de Vacinação, neste sábado, 10, para ampliar a imunização infantil contra a doença, em Rio Branco.

A intenção é atingir cerca de 300 bebês de 6 meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com a vacina baby (Pfizer) e 200 crianças de 3 a 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade com a vacina pediátrica (Coronavac).

Para a secretária de Saúde, Paula Mariano, a imunização é indispensável para reduzir a transmissão, em particular por enfrentar uma doença com ciclos inesperados e surgimento de novas variantes.

“Estamos vendo um aumento significativo de casos no país e no estado, atingindo, proporcionalmente, muito mais crianças e adolescentes do que há dois anos. É fundamental que os pais e responsáveis compareçam com seus filhos aos postos de vacinação e se protejam contra o coronavírus”, afirmou Paula Mariano.

Segundo o Ministério da Saúde, a chegada dessa nova variante (ômicron BQ.1) com maior transmissibilidade faz das crianças não vacinadas um grupo com maior risco de infecção, conforme vem sendo observado em outros países onde houve transmissão comunitária dessa variante. Por isso, torna-se oportuna e urgente a ampliação do benefício da vacinação a esse grupo etário.

De acordo com a coordenadora do Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie), Daíla Costa, a vacinação acontecerá naquela unidade, das 8 às 17 horas. A criança deverá estar acompanhada de seus responsáveis, munida com a carteira de vacinação e o cartão do SUS.

POR Luana Lima-Agência de Notícias do Acre

