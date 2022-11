Em Sena Madureira, jogador de futsal  tem pé amputado

O vale-gás será pago no próximo mês para mais famílias. Confira quem vai receber os recursos que equivalem ao preço médio do botijão de gás.

O vale-gás é um benefício pago às famílias de baixa renda com os dados no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. A prioridade nos pagamentos é para as mulheres chefes de família. O valor é repassado a cada dois meses. Veja quem recebe o benefício em dezembro.

O repasse do vale-gás é de acordo com o dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Para dezembro, a previsão é que o pagamento seja de R$ 112, preço médio do botijão de gás no Brasil. Assim como em meses passados, em dezembro, o repasse do benefício ainda será no valor integral do botijão de 13 quilos.

Em janeiro do ano que vem, as famílias voltam a ter o direito ao valor de 50% do preço médio do botijão de gás no Brasil. Para ter direito ao vale-gás, as famílias precisam primeiramente estar inscritas no CadÚnico do governo federal.

Outro detalhe é que a renda familiar por pessoa da casa tem que ser menor ou igual a meio salário mínimo, o que atualmente equivale a R$ 606. O benefício vale também para as famílias que têm um membro que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Não é preciso fazer nenhum cadastro para ter acesso ao benefício. O Ministério da Cidadania avalia os dados das famílias no CadÚnico para direcionar o benefício.

Quem ainda não tem a inscrição no cadastro deve procurar uma unidade do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da cidade onde mora. Vale lembrar que, por regra, o pagamento é preferencialmente para as mulheres vítimas de violência doméstica.

O calendário do vale-gás de dezembro começa no dia 12 e segue até 23. Segundo dados do governo federal, mais de 5,98 milhões de famílias receberam o benefício em outubro. Atualmente, a região Nordeste do Brasil é a que tem o maior número de beneficiários, sendo o total de 2,83 milhões de famílias.

