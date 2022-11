Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre reúne-se com representantes da UFAC

Na manhã da última quarta-feira, 23, o Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, juntamente com o Diretor do Departamento de Polícia Técnico/Científica (DPTC), reuniu-se com os representantes da Universidade Federal do Acre (UFAC).

A reunião teve como objetivo principal a formalização doTermo de Cooperação Mútua, entre as instituições, visando estreitar os laços dos laboratórios de química e análises da UFAC/ UTAL e o Instituto de Análises Forenses – IAF, além da doação, nos termos da Lei Federal nº8.501/92, pelo IML, de cadáveres não reclamados, para fins de estudo pelos alunos dos cursos de graduação das áreas de saúde.

Durante as tratativas, fora apresentada a minuta do acordo, que será analisada pela área técnica responsável para assinatura do acordo de cooperação técnica entre as instituições.

Estiveram presentes na reunião o Delegado-Geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, o diretor do Departamento Técnico de Polícia (DTP), delegado Alex Cavalcante, diretor do DPTC, Pedro Gustavo, Assessora Jurídica da Polícia Civil, DRa.Jessica Pasa, Profª Ednaceli Damasceno – Pró-Reitora de Graduação, Assessora Especial da Reitoria –

Isla Maria Amorim de Souza Mansour, Gabriel Lopes Dias, Secretário Executivo – Assessoria de Cooperação Interinstitucional.

Ascom/Polícia Civil do Acre

