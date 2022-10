A prevenção continua contra o crime em de Sena Madureira

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), junto à 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco, obteve a condenação de quatro integrantes de uma organização criminosa acusados de participar da morte de Jacilene Farias de Lima. O promotor de Justiça Carlos Pescador atuou no júri.

Conforme a denúncia do MPAC, assinada pelo promotor de Justiça Walter Teixeira Filho, a vítima foi morta na noite do dia 4 de maio de 2019, enquanto participava de uma festa em uma chácara localizada na Rodovia AC 40, na capital. O crime teria ocorrido à mando dos líderes de uma organização criminosa, que suspeitavam que no local ocorria a festa de uma facção rival.

Após uma reunião de membros da organização criminosa que decidiram pela execução do atentado, dois integrantes da facção se deslocaram em uma motocicleta até o local. Ao chegarem na chácara, efetuaram três disparos em direção à entrada com o objetivo de matar participantes do evento e fugiram em seguida. Um dos tiros atingiu Jacilene na cabeça e um segundo feriu de raspão as costas de outra vítima, que se jogou no chão para se proteger.

O Júri acolheu a tese do MPAC e os réus foram condenados por homicídio qualificado, tentativa de homicídio e por integrar organização criminosa. As penas, somadas, chegam a mais de 91 anos de prisão: Valdinei Braga Rodrigues foi condenado a 27 anos e 8 meses de reclusão; Anderson Feitosa da Silva a 24 anos e dois meses; Mateus do Nascimento Silva a 21 anos e 10 meses; e Renan da Silva Oliviera a 18 anos e 11 meses.

