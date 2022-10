Operação policial em Sena Madureira prende drogas e arma de fogo

A Polícia Militar, em atuação do policiamento ostensivo do município de Manoel Urbano, na noite do dia 14 de outubro de 2022, logrou êxito em prender mais um suspeito de participar ativamente dos incêndios a residências habituadas em Manoel Urbano. Após feita a detenção do suspeito foi constatado que havia em seu desfavor um mandado de prisão.

O suspeito foi conduzido à delegacia de Polícia Civil para realização dos procedimentos cabíveis ao caso.

Assessoria do 8º BPM.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram