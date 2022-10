MPAC promove reuniões de alinhamento para edição do “MP na Comunidade” em Tarauacá

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da coordenação do “MP na Comunidade”, já deu início às atividades preparatórias para a edição do projeto que ocorrerá no dia 5 de novembro, no município de Tarauacá.

Com o objetivo de levantar informações sobre a realidade local e definir os serviços essenciais que serão disponibilizados à população, o MPAC se reuniu com representantes da prefeitura e lideranças comunitárias do município.

A primeira reunião, que ocorreu nesta quinta-feira, 13, contou com a participação da prefeita Maria Lucinéia e de secretários municipais. Ainda no dia 13, foi promovida uma reunião de alinhamento com o promotor de Justiça Júlio César de Medeiros, que responde pela Promotoria de Tarauacá.

Já a reunião ocorrida nesta sexta-feira, 14, teve a participação de líderes comunitários, representantes de associações e coordenadores do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

A partir do diálogo promovido nos encontros serão iniciadas as articulações com diversas instituições, buscando parcerias para garantir a disponibilização dos serviços públicos demandados.

Hudson Menezes – Agência de Notícias do MPAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram