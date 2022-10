Ministro anuncia liberação das verbas destinadas a universidades

Bombeiros acham corpo de criança indígena que caiu de embarcação e se afogou em rio no interior do Acre — Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros do Acre.

Uma criança indígena morreu afogada após cair de uma embarcação que estava ancorada no Rio Tarauacá. O acidente ocorreu no porto da cidade de Tarauacá, nesta quarta-feira (5).

De acordo com o tenente Jailton Figueiredo, comandante interino do Corpo de Bombeiros da cidade, a corporação recebeu um chamado de que uma criança havia caído no rio em frente ao porto e sumido nas águas na manhã de quarta.

“O acidente ocorreu ontem [quarta, 5] por volta de meio dia. A ocorrência entrou por volta das 12h, 14h. Logo montamos a equipe e começamos as buscas, que foram até as 18 horas. Hoje de manhã [quinta, 6] voltamos com as buscas e achamos o corpo”, disse.

Ainda segundo os bombeiros, após cair da embarcação a criança desapareceu nas águas do rio. O corpo foi achado a 3km de distância do local onde o acidente ocorreu.

O corpo encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul.

Por Janine Brasil, g1 AC.

