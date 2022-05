Fluminense enfrenta Coritiba em seu primeiro jogo após saída de Abel

Na primeira partida após a saída do técnico Abel Braga, o Fluminense visita o Coritiba, a partir das 16h (horário de Brasília) deste domingo (1) no estádio Couto Pereira, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida contará com a transmissão ao vivo da Rádio Nacional.

Após uma série de apresentações muito ruins (que culminaram na derrota para o Internacional no Brasileiro e no empate sem gols com o Unión Santa Fe na Copa Sul-Americana com direito a pênalti desperdiçado no fim) o técnico Abel Braga pediu para deixar o comando da equipe das Laranjeiras.

Assim, sob o comando do técnico interino Marcão, o grande desafio do Tricolor será voltar a apresentar um bom futebol que lhe permita somar pontos no Brasileiro. Caso o treinador opte pela formação que usou na última temporada, quando comandou a equipe após a saída de Roger Machado, ele deve optar pelo 4-4-3, ao invés da formação com três zagueiros que era adotada por Abel.

Coxa confiante

Apesar de ter os mesmos quatro pontos do Fluminense na classificação do Brasileiro, o Coritiba vive um momento de confiança, em especial após arrancar um empate por 2 a 2 com o Atlético-MG na última rodada.

O zagueiro Luciano Castán concorda com a avaliação de que o Coxa vive um bom momento, mas afirma que a equipe deve se esforçar para continuar caminhando bem no decorrer de toda a temporada: “Nosso início de temporada é muito bom, conseguimos a taça do Paranaense após alguns anos, uma vantagem contra o Santos na Copa do Brasil, mas ainda não é tudo, estamos distantes do nosso principal objetivo, que é ter o Coritiba competitivo no campeonato inteiro. Nosso maior desafio é manter a boa performance nas duas competições, para que no final do ano possamos comemorar”.

