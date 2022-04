Polícia prende quatro pessoas e apreende armas em operação em Rio Branco

a Polícia Civil no município de Bujari-AC efetuou a apreensão de K.J.B.M., adolescente de 17 anos, suspeito de participar de uma sessão de tortura em face da vítima M.G.C. (18 anos).

Ambos os envolvidos fazem parte do mesmo grupo criminoso e tiveram um desentendimento em decorrência do sumiço de drogas.

Diante dos fatos, o líder do grupo, o qual não pode ser mencionado, para não prejudicar a investigação, reuniu-se com mais 03 indivíduos, os quais já estão presos, e iniciaram as agressões.

Segundo o Delegado Dr. Bruno Coelho, que preside a investigação, a vítima foi torturada por mais de 01h, com golpes de madeira.

Além disso, passou todo o tempo sendo torturada psicologicamente a fim de dizer onde, possivelmente, a droga estava.

Nesta senda, a Equipe de Investigação do Município conseguiu identificar todos os criminosos, restando ser preso apenas um que já está identificado pela Polícia Civil.

Para mais, ainda na data de hoje, foi preso E.M.S. (45 anos), suspeito de agredir sua esposa. Não é a primeira vez que ele é detido pelo mesmo crime, há poucos dias foi preso após colocar fogo em sua residência e espancar sua companheira. O agressor é usuário de drogas e faz o uso contínuo de bebida alcóolica.

A Polícia Civil vem intensificando suas ações de combate a criminalidade em todas as Regionais para neutralizar ações de organizações criminosas com a prisão de seus integrantes no sentido de devolver a paz social.

Ascom

