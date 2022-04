Cobra jiboia invade quintal de residência

O Ifac Campus Rio Branco sediou, no dia 29 de março, a reunião da Câmara Técnica de Tecnologia e Inovação, do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre. Durante a reunião, foram apresentadas aos membros da câmara o Laboratório IFMaker e a Incubadora de Empreendimentos do Acre, Incubac. Trata-se da segunda reunião do ano sob a coordenação do diretor técnico do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae), Lauro Santos.

Na ocasião, o pró-reitor de Pesquisa, Inovação e Pós-graduação (Proinp) do Ifac, Jefferson Viana juntamente com a diretora do Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), Herika Fernanda Montilha, apresentou a Incubac e as tecnologias disponibilizadas tanto para alunos e professores da instituição quanto para a comunidade.

O grupo também conheceu o Laboratório IFmaker, apresentado pelo membro da equipe gestora, Ricardo Pereira que mostrou as impressoras com tecnologias 3D e outras que já estão disponíveis para a comunidade acadêmica.

Durante a visita da Câmara de Inovação e Tecnologia, o diretor de Tecnologia da Informação do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC), Claudio Pontes da Silva, manifestou a intenção de doar três servidores de rede de computadores de alta performance ao Campus Rio Branco para atender a Incubac e ao IFMaker. Esses equipamentos permitem o uso de Clusters, tecnologia fundamental para sistemas que dependem de disponibilidade e processamento imediato, como provedores de internet, sites e-commerce ou aplicativos que demandam alta disponibilidade e balanceamento de carga de forma escalável.

“Com isso poderemos disponibilizar aos empreendimentos de base tecnológica, não apenas infraestrutura física, mas também digital para que possam desenvolver soluções com armazenamento em nuvem, disponíveis 24h por dia”, explicou o coordenador de Incubadora de Empresas, Marcelo Florentino.

O pró-reitor Jefferson Viana agradeceu o excelente trabalho realizado por todas as instituições pertencentes ao Fórum, em especial ao TCE-AC representado pelo diretor Cláudio Pontes pela doação dos equipamentos de informática. “Acreditamos que juntos iremos fomentar o crescimento tecnológico em nosso Estado e contribuir para que os cidadãos tenham maiores perspectivas de crescimento cultural e profissional”, afirmou.

Grupo conhece a Incubadora de Empreendimentos, Incubac

A Câmara Técnica da Tecnologia e Inovação, faz parte do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos. A iniciativa é uma articulação de diferentes setores da sociedade com o intuito de debater e alinhar, coletivamente, informações sociais, econômicas e ambientais, estabelecendo estratégias que visem ao desenvolvimento do estado.

