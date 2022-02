Polícia Militar apreende celulares que seriam enviados ao presídio de Sena Madureira

A Polícia Militar, por meio do 8° BPM, na data de hoje, (12), por volta das 06h00min, realizou patrulhamento nos principais ramais da cidade de Sena Madureira, a saber, Ramais do Cassirian, do Ouro, do Toco Preto e dos Terçados.

O objetivo da operação é a prevenção à criminalidade, bem como, coibir eventuais crimes que estejam a ocorrer. Frisa-se que, no decorre da Operação Rural foi localizado a uma motocicleta abandonada e com danos na qual, a priori, indicavam um possível acidente.

Contudo, realizou-se levantamento de informação que constatou que dois indivíduos estavam no hospital de Sena Madureira e, possivelmente, seriam os que abandonaram a motocicleta localizada pela equipe policial.

No levantamento, constatou-se que os dois infratores eram da cidade de Manoel Urbano e teriam subtraído a motocicleta, sendo que no transcurso em direção a Rio Branco sofreram um acidente. Vale ressaltar que, um dos indivíduos tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto.

Ante ao exposto, foi dado voz de prisão aos infratores, bem como, foi recuperado a motocicleta subtraída da cidade de Manoel Urbano e, em sequência, os mesmos foram entreguem na delegacia para os procedimentos cabíveis.

Por Ricardo Amaral e Assessoria do 8° BPM

