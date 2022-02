Jairo Cassiano e Elvis Dany visitam o Rio Macauã e ouvem reivindicações dos moradores

Com recursos que giram em torno de um milhão e setecentos mil reais, o Governo do Estado, por intermédio do Deracre está implantando em Sena Madureira o Porto do Caeté, localizado na altura do km 10, da BR-364, sentido Sena a Manoel Urbano.

No final do ano passado, a empresa responsável pela obra iniciou a limpeza do canteiro e o trecho de acesso ao rio. Neste ano de 2022, os trabalhos se concentram no estaqueamento do local, a parte de concretagem. “Graças a Deus, o trabalho está em andamento e nós fazemos o acompanhamento da obra”, ressaltou o engenheiro João Pereira, representante do Deracre em Sena.

Há vários anos, os moradores do rio Caeté vinham reclamando sobre a falta de um local adequado para o embarque e desembarque.

O ex-prefeito de Sena, Jairo Cassiano, levou essa demanda ao deputado federal Alan Rick (Democratas) que, por sua vez, destinou 1 milhão de reais para a referida obra. O governo do Acre, seguindo determinação do governador Gladson Cameli entrou com a contrapartida de 700 mil reais. “Sou oriundo do rio Caeté e testemunha do sofrimento vivenciado pelos moradores.

Felizmente o porto do Caeté está sendo implantado para facilitar o desembarque da produção e outras ações dos ribeirinhos. Fica o nosso agradecimento ao deputado federal Alan Rick e ao governador Gladson Cameli por esse comprometimento com os nossos ribeirinhos”, salientou.

O porto do Caeté será entregue ainda este ano.

Por: Edinaldo Gomes

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram