Justiça condena avô que estuprou neto de cinco anos de idade

Hoje, dia 22, é o último dia para o envio de propostas destinadas a compra de uma casa com galpão e piscina em Brasileia. Amanhã, 23, ocorre o leilão da Vara Cível de Tarauacá e da 4ª Vara Cível de Rio Branco, em cada um está disponível uma casa para arrematação. Em Rio Branco, a residência está localizada no bairro Base, e em Tarauacá na Rua Floriano Peixoto.

Na próxima quarta-feira, dia 24, haverá a reoferta de um imóvel no leilão judicial realizado pela 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul. Com 300 metros quadrados e localizado no bairro Saboeiro, o lance mínimo equivale a 50% do valor que a edificação foi avaliada.

No dia seguinte, encerra-se a oportunidade de enviar lances para quatro lotes de confecções no leilão da Vara Cível de Epitaciolândia. Todas as peças são vestidos. Já no dia 26, a Vara Única de Xapuri oferta uma casa com dois pavimentos.

Na última segunda-feira do mês, dia 29, haverá outras nove vendas públicas, sendo da Vara Cível de Brasileia, 1ª Vara Criminal de Rio Branco, Vara Cível de Epitaciolândia, Vara Única de Assis Brasil, Vara Cível de Xapuri e 2ª Vara da Infância e Juventude.

Os bens disponíveis são: três carros, um ponto comercial com casa atrás, uma casa, um terreno urbano e outro rural, uma edificação com depósito, equipamento de produção de ração, uma câmara fria, um expositor frigorífico, quatro gôndolas, um refrigerador, freezers, uma máquina serra fita, um televisor, um bebedor e um expositor de frutas e verduras.

O cronograma se encerra no dia 30 com as atividades da 1ª e 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul, 1ª Vara de Fazenda Pública de Rio Branco e da Vara Única de Assis Brasil. Uma televisão, quatro camionetes, 17 terrenos, uma moto, 30 bois, uma chácara, uma instalação para hotel e uma edificação são os itens a serem leiloados.

Todos os leilões ocorrerão na modalidade eletrônica. A íntegra dos editais está disponível na edição n° 6.953 do Diário da Justiça a partir da página 120. Confira mais detalhes no site da leiloeira: clique aqui!

