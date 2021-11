Polícia Civil prende faccionado investigado pelo cometimento de vários roubos em Rio Branco

No último final de sema o Corpo de Bombeiros, realizou uma reunião para apresentar e organizar o 1° Encontro Interestadual dos Veteranos CBMAC.

Na reunião a Diretoria de Saúde do CBMAC e a APRABMAC expuseram as regras, horários, logísticas e programações do evento, onde, democraticamente, sugestões dos participantes foram ouvidas e acatadas quando aprovadas pela maioria.

O 1° Encontro Interestadual dos Veteranos CBMAC acontecerá em Porto Velho e envolverá cerca de 130 pessoas, dentre bombeiros veteranos, Comando-Geral, coordenação e familiares, incluindo reservistas, reformados e pensionistas de todo o Estado.

